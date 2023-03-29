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05:36, 29 марта 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Херсоном

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Херсоном

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передает РИА Новости.

Огневое поражение было нанесено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Отмечается, что украинские военные понесли потери в количестве более десяти человек.

Кодрян добавил, что комплексы радиоэлектронной борьбы группировки «Днепр» помешали выполнению задач пяти дронов ВСУ вблизи населенных пунктов Песчановка и Алешки. В районе Тягинки российские военнослужащие уничтожили 155-милиметровую гаубицу М777.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также автомобиль Вооруженных сил Украины, который подвозил личный состав противника около села Новомихайловка.

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Марина Совина
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