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05:12, 29 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу и автомобиль ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подвозил личный состав противника около села Новомихайловка, сообщает ТАСС.

«На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка мотострелками соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника», — заявил он, уточнив, что таким образом было ликвидировано около 20 украинских военных.

Бигма добавил, что обнаружить автомобиль украинских военных в районе Новомихайловки удалось с помощью беспилотника, после чего он был уничтожен огнем расчета батареи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Ранее военнопленный из Харькова Александр Федоров заявил, что Киев в рамках мобилизации в ВСУ стал призывать на службу открытых наркоманов, в том числе с судимостями по «наркотическим» статьям.

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Марина Совина
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