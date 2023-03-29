Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу и автомобиль ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подвозил личный состав противника около села Новомихайловка, сообщает ТАСС.

«На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка мотострелками соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника», — заявил он, уточнив, что таким образом было ликвидировано около 20 украинских военных.

Бигма добавил, что обнаружить автомобиль украинских военных в районе Новомихайловки удалось с помощью беспилотника, после чего он был уничтожен огнем расчета батареи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Ранее военнопленный из Харькова Александр Федоров заявил, что Киев в рамках мобилизации в ВСУ стал призывать на службу открытых наркоманов, в том числе с судимостями по «наркотическим» статьям.