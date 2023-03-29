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03:59, 29 марта 2023Мир

В сети появилось видео инструктажа Байдена

RNC Research опубликовал видео с инструктажем президенту США Байдену перед выступлением
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Журналисты записали на видео подробный инструктаж президента США Джо Байдена перед его выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Фрагмент опубликовал Национальный комитет Республиканской партии (RNC) в своем Twitter-аккаунте.

На видео, которое появилось в сети, один из организаторов мероприятия провожает Байдена к импровизированной трибуне и дает ему указания.

«Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя», — предупредил он Байдена. В ответ глава государства заверил, что «будет стоять на своей синей метке».

Ранее во время на мероприятия в Восточной комнате Белого дома Байден не смог прочитать без ошибок стихотворение поэта Ричарда Бланко. Он запутался в словах и начал запинаться, что вызвало смех в зрительном зале. «Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», — признался Байден.

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Марина Совина
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