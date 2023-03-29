Зафиксирована одна из крупнейших черных дыр

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: выявлена одна из крупнейших черных дыр

Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из Даремского университета, зафиксировала в космосе сверхмассивную черную дыру, которая стала одной из крупнейших из когда-либо обнаруженных. Результаты работы опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Для того, чтобы выявить новый объект, специалисты применили метод гравитационного линзирования, основанный на отклонении света от удаленного тела и его увеличении галактикой на переднем плане. Также авторы использовали компьютерное моделирование DiRAC HPC, что позволило в деталях разглядеть световые изменения. Данная техника была впервые задействована для обнаружения черной дыры.

Найденный объект оказался в 30 миллиардов раз больше массы Солнца. Он располагается в галактическом скоплении Abell 1201, удаленном на два миллиарда световых лет от Земли. Размер черной дыры находится на верхнем пределе теоретических возможностей таких небесных тел.

Впервые открыть объект удалось еще в 2004 году, когда астрономы заметили гигантскую дугу гравитационной линзы при просмотре изображений галактик. Однако оказалось, что эта черная дыра находится в неактивном состоянии. Это означает, что для ее обнаружения требуются иные методы, чем для классических активных дыр.

Например, у большинства самых больших черных дыр в активном состоянии притянутое вещество к центру объекта выделяет энергию в виде света, рентгеновских лучей и другого излучения. Это позволяет легко их идентифицировать.

В случае неактивной черной дыры в удаленных галактиках необходимо было придумать новый способ, такой как гравитационное линзирование. В будущем эта техника позволит исследовать и другие сверхмассивные неактивные галактики, а также изучить, почему они стали такими крупными.

