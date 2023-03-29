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03:22, 29 марта 2023Интернет и СМИ

В России появится реестр недобросовестных блогеров

«Известия» сообщили, что в России появится реестр недобросовестных блогеров

Фото: Unsplash.com

В России появится реестр недобросовестных блогеров, соответствующий список опубликует Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Об этом сообщают «Известия».

Для этого был создан Telegram-бот, в который можно отправить жалобу на нарушения. Причем, речь идет не только о блогерах, но и о клиентах, агентствах, продюсерских центрах.

В Ассоциации считают, что это позволит заставить блогеров соблюдать закон и не рекламировать запрещенную информацию. Для маркировки недобросовестных пользователей вводится система карточек, в которой указана причина попадания в список и количество жалоб.

Отмечается, что модераторы реагируют на каждое обращение в индивидуальном порядке, чтобы не допустить недостоверной информации.

Желтую карточку получают блогеры с одной или двумя жалобами, АБА в этом случае информирует рынок о финансовых и юридических рисках работы с ними. Коричневая карточка предупреждает о рисках для репутации. Черная означает отказ от работы с нарушителями.

Ранее адвокат Александр Добровинский высказался о проверках блогеров по делам о неуплате налогов. По его мнению, многих блогеров ждут проверки в ближайшее время.

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Марина Совина
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