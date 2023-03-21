Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов

Добровинский заявил, что проверки блогеров позволят им стать законопослушными и скромными

Адвокат Александр Добровинский высказался о проверках блогеров по делам о неуплате налогов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, многих блогеров ждут проверки в ближайшее время. Но он считает, что часть из них «пускают пыль в глаза» подписчикам, чтобы богатой картинкой сохранить популярность и продавать курсы. Именно поэтому кому-то проверки позволят стать законопослушными гражданами и честно платить налоги, а кто-то начнет себя вести скромнее.

Ранее стало известно, что следователи возбудили дело в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей.