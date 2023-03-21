Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 21 марта 2023Силовые структуры

Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов

Добровинский заявил, что проверки блогеров позволят им стать законопослушными и скромными

Фото: UnderhilStudio / Shutterstock / Fotodom

Адвокат Александр Добровинский высказался о проверках блогеров по делам о неуплате налогов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, многих блогеров ждут проверки в ближайшее время. Но он считает, что часть из них «пускают пыль в глаза» подписчикам, чтобы богатой картинкой сохранить популярность и продавать курсы. Именно поэтому кому-то проверки позволят стать законопослушными гражданами и честно платить налоги, а кто-то начнет себя вести скромнее.

Ранее стало известно, что следователи возбудили дело в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
Киркоров появился на публике в пиджаке на голое тело и подвергся критике в сети
Лолита раскрыла проигранную в казино сумму денег
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.