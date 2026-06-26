Стало известно о планах Румынии отозвать посла из России

Политолог Биткова: Власти Румынии обсуждают отзыв посла из России

Между Россией и Румынией возможно последующее понижение дипломатических отношений. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила старший научный сотрудник сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова, комментируя закрытие российского и румынского генконсульств.

«После инцидента с прилетом дрона в румынском городе Галаце, который и послужил оправданием закрытия генконсульства РФ в Констанце, среди румынских властей и СМИ обсуждались и другие меры. В том числе отзыв посла из России и понижение дипломатических отношений до уровня коммуникации через поверенных», — рассказала Биткова.

Она подчеркнула, что дальше обсуждений эти идеи пока не продвинулись.

Политолог добавила, что при нынешнем уровне двусторонних отношений подобные действия Бухареста имеют «ритуальный характер». Биткова отметила, что закрытие российского генконсульства в Констанце, по ее мнению, не связано с планами Румынии проводить антироссийскую политику и наращивать помощь Киеву.

25 июня российский МИД сообщил, что Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на провокационные действия румынских властей. В министерстве подчеркнули, что решение было принято в ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.