Психотерапевт перечислила признаки назревшего расставания с партнером

Психотерапевт Мускат: о назревшем расставании с партнером говорят фантазии о других людях

О назревшем расставании с партнером могут говорить несколько признаков, считает психотерапевт Миа Мускат. Она перечислила их в колонке для Huffington Post и дала совет девушке, которая слишком быстро съехалась с молодым человеком и теперь хочет уйти.

В редакцию издания обратилась девушка по имени Шина, объяснившая, что во время пандемии коронавируса она познакомилась с молодым человеком. Из-за действовавших тогда ограничений на перемещения пара решила начать совместный быт. Однако спустя время Шина стала терять интерес к этим отношениям. «Мне около года все нравилось, но, думаю, пока мы не расстанемся, я не разберусь в своих чувствах к нему. Я хочу, чтобы меня кто-то восхищал, хочу сексуального драйва, которого у нас нет», — рассказала она.

По словам Мускат, о расставании стоит задуматься, если паре уже не так весело вместе, как прежде, если отсутствует сексуальное желание, если появились фантазии о других людях или ощущение, что общение с партнером не получается. «Если неуверенность преследует уже в течение долгого времени, нужно разобраться в своих чувствах. Если никакого решения не найдется, наверное, лучше оставить эти отношения», — объяснила психотерапевт.

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