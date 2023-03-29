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12:00, 29 марта 2023Забота о себе

Психотерапевт перечислила признаки назревшего расставания с партнером

Психотерапевт Мускат: о назревшем расставании с партнером говорят фантазии о других людях

Фото: Eric Ward / Unsplash

О назревшем расставании с партнером могут говорить несколько признаков, считает психотерапевт Миа Мускат. Она перечислила их в колонке для Huffington Post и дала совет девушке, которая слишком быстро съехалась с молодым человеком и теперь хочет уйти.

В редакцию издания обратилась девушка по имени Шина, объяснившая, что во время пандемии коронавируса она познакомилась с молодым человеком. Из-за действовавших тогда ограничений на перемещения пара решила начать совместный быт. Однако спустя время Шина стала терять интерес к этим отношениям. «Мне около года все нравилось, но, думаю, пока мы не расстанемся, я не разберусь в своих чувствах к нему. Я хочу, чтобы меня кто-то восхищал, хочу сексуального драйва, которого у нас нет», — рассказала она.

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По словам Мускат, о расставании стоит задуматься, если паре уже не так весело вместе, как прежде, если отсутствует сексуальное желание, если появились фантазии о других людях или ощущение, что общение с партнером не получается. «Если неуверенность преследует уже в течение долгого времени, нужно разобраться в своих чувствах. Если никакого решения не найдется, наверное, лучше оставить эти отношения», — объяснила психотерапевт.

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit рассказали о минусах брака, которые не очевидны до свадьбы. Возможность пережить партнера они назвали одним из основных недостатков союза.

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Александра Лисица
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