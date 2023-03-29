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12:51, 29 марта 2023Россия

Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область

Mash: российские военные отразили попытку диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Стало известно о попытке прорыва диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, на границе диверсанты столкнулись с российскими военными, попытка прорыва была отражена. Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Ломаковка.

Сообщается, что группа диверсантов ВСУ передвигалась на двух пикапах, один из которых был уничтожен артиллерийским огнем, а второй развернулся и покинул приграничную зону. По данным Mash, в бою были убиты восемь диверсантов.

Диверсанты ВСУ ранее уже совершали вылазку на территорию Брянской области. 2 марта они проникли на территорию села Любечане и обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб один человек. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь.

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Марк Леонов
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