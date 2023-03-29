Названы доступные россиянам для оформления банковских карт страны

АТОР: россияне могут оформить банковские карты в семи странах

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах, в частности, в Армении, Белоруссии, Сербии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Турции. Доступные для оформления пластика государства «Интерфаксу» назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Специалист отметила, что пик интереса россиян к поездкам за границу для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard прошел, при этом спрос на них все еще остается. «По оценкам экспертов, те, кто хотел получить зарубежную карту, уже успел это сделать, — добавила она. — Но определенный интерес к "карточным" турам сохраняется, потенциал в этом сегменте не исчерпан».

Ломидзе подчеркнула, что наиболее популярными странами для оформления банковских карт остаются Армения, Киргизия и Узбекистан. Наименьшим спросом пользуется Сербия, поскольку из-за высоких цен на авиабилеты некоторые туристические компании убрали это зарубежное направление из ассортимента.

Глава АТОР заявила, что сейчас проще всего оформить иностранный пластик в Киргизии. Эта процедура занимает примерно три дня. Тем временем ряд белорусских банков предлагает подать заявку на оформление карт Visa и MasterCard дистанционно.

По словам экспертов, с начала марта усложнилась процедура получения карт в Армении. Теперь заявителям необходимо предоставить либо ВНЖ, либо трудовой договор, либо договор аренды жилья. Поэтому процесс оформления пластика может затянуться на неделю.

Ранее в марте стало известно, что российские туристы смогут оплачивать услуги в отелях и гостиницах на Мальдивах по QR-коду. Отмечается, что новый платежный сервис на любимом курорте богачей запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером.