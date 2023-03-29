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13:22, 29 марта 2023Экономика

В России взлетел спрос на сотрудников со знанием китайского языка

HeadHunter: спрос на сотрудников со знанием китайского языка в России вырос на 40%

Фото: Headway / Unsplash

В России с января по март 2023 года спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании HeadHunter.

За первый квартал текущего года работодатели разместили 3,8 тысячи предложений с таким требованием. При этом за тот же период на портале появилось в девять раз больше резюме соискателей со знанием китайского языка — 33 тысячи. Специалисты чаще всего ищут вакансии переводчиков и преподавателей, в то время как у компаний больше востребованы профессии из сферы транспорта и логистики, производства и продаж.

Впервые этот тренд появился в 2022 году, когда спрос российских работодателей на специалистов со знанием китайского взлетел на 70 процентов по сравнению с 2021 годом и превысил уровень 2019 года в полтора раза. Всего за прошлый год было размещено 7,6 тысячи таких вакансий.

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Средние зарплатные ожидания соискателей со знанием китайского (70 тысяч рублей) в целом совпадают с указанным в половине вакансий диапазоном от 50 до 90 тысяч рублей. На самую высокую оплату труда при этом рассчитывают москвичи (134 тысячи рублей), а гораздо скромнее запросы у жителей Казани — 58 тысяч рублей.

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин считает, что спрос на специалистов с китайским языком повышается по мере увеличения объемов торговли между Россией и Китаем. При этом эксперт добавляет, что в крупных компаниях, в том числе энергетического сектора, штат таких профессионалов давно набран. Сейчас работников с китайским языком активнее ищет малый и средний бизнес в сфере торговли. «При этом работодатели не понимают, какого труда стоит хорошо выучить китайский, и предлагают невысокие зарплаты», — добавил он.

Ранее портал Superjob сообщал, что самые востребованные на российском рынке труда иностранные языки — английский и китайский. Кроме того, по данным компании, за последний год число вакансий, требующих владения китайским языком, увеличилось вдвое.

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Влада Горячева
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