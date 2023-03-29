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14:18, 29 марта 2023Наука и техника

Раскрыта новая версия Windows

Windows Central: Microsoft начала работу над упрощенной версией Windows CorePC

Фото: Tadas Sar / Unsplash

Microsoft запланировала выпуск упрощенной версии операционной системы Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам журналистов медиа, Microsoft начала работу над модернизированной версией ОС еще несколько лет назад. Последним проектом стала Windows 10X, однако в 2021 году компания отказалась от ее выпуска. Новой версией модульной операционной системой может стать Windows CorePC.

Согласно раскрытым данным, полученным от источника в корпорации, Microsoft намерена выпустить ОС для стационарных компьютеров с облегченной структурой и поддержкой современных приложений. В отличие от актуальной Windows 11, будущая версия операционной системы будет устанавливаться в несколько разделов диска. По словам специалистов, это будет способствовать более быстрому обновлению ОС.

Учитывая облегченную структуру и поддержку современных веб-приложений, новая Windows может оказаться конкурентом ChromeOS от Google. Также Windows CorePC будет оптимизирована для работы с мобильными процессорами, что упростит ее использование на ноутбуках и планшетах. Microsoft намерена успеть запустить новую ОС в 2024 году.

В начале марта Intel случайно опубликовала данные о новом процессоре, упомянув, что он будет поддерживать Windows 12. По версии журналистов Windows Central, это может означать, что следующая ОС от Microsoft выйдет в 2024 году.

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Андрей Ставицкий
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