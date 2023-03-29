Разработана подавляющая размножение коронавируса молекула

Nature Communications: разработан подавляющий размножение коронавируса ингибитор

Ученые во главе с Национальной лабораторией Ок-Риджа Министерства энергетики США (ONRL) разработали молекулу, которая нарушает механизм заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Мишенью молекулы является фермент PLpro, который помогает коронавирусу размножаться и подавляет иммунный ответ организма-хозяина. Изначально ученые использовали вычислительное моделирование, чтобы предсказать, будут ли соединения, синтезированные на основе ранее идентифицированного нековалентного ингибитора PLpro, эффективно связываться с ферментом и нарушать его функцию, а затем протестировали их в лабораторных условиях.

Модифицированная молекула, являющаяся уже ковалентным ингибитором, образует прочную химическую связь с предполагаемым белком-мишенью и, таким образом, повышает эффективность противовирусного лечения. Используя клетки млекопитающих, ученые продемонстрировали, что молекула ингибитора уменьшает эффективность репликации исходного штамма вируса SARS-CoV-2, а также вариантов дельта и омикрон.