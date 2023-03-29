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22:10, 29 марта 2023Бывший СССР

На Украине призвали Запад экстрадировать больше подозреваемых во взяточничестве

Глава САП Украины Клименко призвал Запад экстрадировать больше подозреваемых в коррупции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко призвал западные страны экстрадировать больше подозреваемых во взяточничестве. Его слова приводит Reuters.

«В 90 процентах наших случаев у нас один, два, три или более людей, которые находятся за границей и процедура передачи этих людей Украине сложна», — указал он. Клименко рассказал, что большая часть стран отказывается выдавать подозреваемых в коррупции, аргументируя свое решение сложной ситуацией в сфере безопасности и условиями содержания под стражей на Украине. Он подчеркнул, что упрощение экстрадиции является «чрезвычайно актуальным» для усилий Киева в борьбе с коррупцией

Ранее стало известно о появлении в министерстве обороны Украины департамента по предотвращению коррупции. В ведомстве призвали жителей страны сообщать о случаях злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок.

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Варвара Кузьмина
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