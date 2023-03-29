На Украине призвали Запад экстрадировать больше подозреваемых во взяточничестве
Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко призвал западные страны экстрадировать больше подозреваемых во взяточничестве. Его слова приводит Reuters.
«В 90 процентах наших случаев у нас один, два, три или более людей, которые находятся за границей и процедура передачи этих людей Украине сложна», — указал он. Клименко рассказал, что большая часть стран отказывается выдавать подозреваемых в коррупции, аргументируя свое решение сложной ситуацией в сфере безопасности и условиями содержания под стражей на Украине. Он подчеркнул, что упрощение экстрадиции является «чрезвычайно актуальным» для усилий Киева в борьбе с коррупцией
Ранее стало известно о появлении в министерстве обороны Украины департамента по предотвращению коррупции. В ведомстве призвали жителей страны сообщать о случаях злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок.