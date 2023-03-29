В США рассказали о коррупции при освоении помощи Украине

АМР США за 11 месяцев получило 178 сигналов о коррупции при освоении помощи Украине

Агентство США по международному развитию (АМР США) за 11 месяцев получило 178 сигналов о коррупции при освоении помощи, выделенной Украине. Об этом рассказала исполняющая обязанности генерального инспектора организации Николь Анджарелла, передает ТАСС.

«Мой офис получил 178 сообщений, связанных с Украиной. Это на 556 процентов сообщений больше, чем за предыдущий 11-месячный период», — заявила инспектор. При этом она добавила, что на данный момент серьезных уголовных выводов, связанных с помощью АМР США Киеву, нет.

Ранее сообщалось, что Вашингтон получил за последние несколько месяцев более 180 жалоб, касающихся нецелевого использования помощи США Украине, но пока не выявил серьезных нарушений. Уполномоченные ведомства начали разбирательства по обращениям, но «значимых растрат, мошенничества или злоупотреблений» не выявили.