В США заявили о большом числе жалоб на нарушения при оказании помощи Украине

США за несколько месяцев получили более 180 жалоб на нарушения при оказании помощи Украине

Американское руководство получило за последние несколько месяцев более 180 жалоб, касающихся нецелевого использования помощи США Украине, но пока не выявило серьезных нарушений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

Как заявили специалисты, эти ведомства контролируют использование денег, выделенные Киеву. В январе они открыли линию связи, куда анонимно можно пожаловаться на нарушения при расходовании средств. К 1 марта на эту линию поступило 189 связанных с помощью Украине жалоб. В это число также входят «утверждения со стороны граждан Украины относительно возможных нарушений в стране».

Ведомства начали разбирательства по обращениям, но «значимых растрат, мошенничества или злоупотреблений» не выявили.

Ранее американские журналисты сняли фильм о том, как помощь Запада пропадает на Украине, не попадая на фронт, а страны, оказывающие ее, не в состоянии контролировать использование.