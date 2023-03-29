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16:27, 29 марта 2023Среда обитания

Россияне раскрыли траты на дачи

«ВсеИнструменты.ру»: россияне готовы потратить на начало дачного сезона до 50 тысяч рублей

Фото: Noorulabdeen Ahmad / Unsplash

Большая часть россиян готова потратить на начало дачного сезона до 50 тысяч рублей. Свои траты они раскрыли в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Об этом сообщают «Известия».

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей старше 18 лет со всех регионов страны. 60 процентов из них заявили, что готовы потратить на старт работ на даче до 50 тысяч рублей. 15 процентов заявили, что выделили из бюджета от 50 до 100 тысяч, 8 процентов — до 150 тысяч.

Что касается самих работ, то самой популярной оказалась посадка культур — ей займутся 59 процентов опрошенных. 21 процент респондентов займется обустройством зоны барбекю, а 19 процентов оборудуют бассейн. 10 процентов участников опроса также решили отремонтировать дачный домик, 7 процентов хотят обустроить теплый санузел. 6 процентов опрошенных будут проводить на участок воду, канализацию и заниматься газификацией.

Ранее россияне заявили, что для охраны и защиты своей дачи от преступников предпочитают устанавливать систему видеонаблюдения и сигнализацию. Другие повесили объявление о том, что на участке находится злая собака.

Нина Ташевская
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