Россияне рассказали о способах защиты дачи от преступников

РБК: 27% россиян защищают дачи от преступников с помощью системы видеонаблюдения

Для охраны и защиты своей дачи от преступников россияне предпочитают устанавливать систему видеонаблюдения и сигнализацию. О способах сохранить жилье сообщает РБК со ссылкой на исследование Rambler&Co и «СберСтрахования».

В опросе приняли участие более 124 тысяч человек. Каждый третий из них заявил, что не оставляет объект без охраны, при этом 29 процентов респондентов заявили, что застраховали загородное жилье.

Что касается мер защиты, то 49 процентов опрошенных владеют дачами в охраняемых поселках, а 27 процентов установили за домами видеонаблюдение. При этом 15 процентов участников опроса рассказали, что поставили на дачах сигнализацию, а девять процентов респондентов повесили объявление о том, что на участке находится злая собака.

Ранее руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко заявила, что в первую очередь при покупке дачи стоит обратить внимание на земельный участок. По словам эксперта, идеальным вариантом станет ровный участок правильной прямоугольной либо квадратной формы с уже подведенными коммуникациями.