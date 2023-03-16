Россиянам назвали основные критерии выбора дачи

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: при выборе дачи стоит обратить внимание на участок

В первую очередь при покупке дачи стоит обратить внимание на земельный участок. Основные критерии выбора дачи россиянам назвала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, передают «Известия».

По словам эксперта, идеальным вариантом станет ровный участок правильной прямоугольной либо квадратной формы с уже подведенными коммуникациями и круглогодичным подъездом без подтоплений в межсезонье. При осмотре дома нужно оценить фасад и внутреннее состояние: пол, перекрытия, сантехнику, проводку, теплоизоляцию, вентиляцию, систему отопления. Фундамент и наружные стены также стоит проверить.

Руководитель агентства Sample Мария Румянцева посоветовала учесть расположение дачи и экологическую карту района, чтобы убедиться, что запах с ближайших свалок и промышленных предприятий не будет беспокоить владельца дома. Для огородно-тепличного времяпрепровождения эксперт советует ровный участок, подходящий для газонов и детских площадок, а для желающих обзавестись искусственным водоемом или гротом — сложный гористый рельеф. Также важно убедиться, что кадастровый план земли соответствует действительности.

Старший юрист юридической компании ЮКО Роман Чернышов добавил, что перед покупкой необходимо проверить собственника объекта на предмет платежеспособности. «Возможное или уже имеющееся банкротство может повлечь признание недействительным договора купли-продажи дачи или земельного участка. Вам придется вернуть имущество, однако денежные средства за него в полном объеме вряд ли получится возвратить», — пояснил он.

Ранее в марте аналитики портала «Мир квартир» раскрыли стоимость самой дешевой дачи в Подмосковье. Речь идет о доме в 90 километрах от МКАДА стоимостью в 200 тысяч рублей.