Раскрыта стоимость самой дешевой дачи под Москвой

«Мир квартир»: самую дешевую дачу в Подмосковье продают за 200 тысяч рублей

Самую дешевую дачу в Московской области можно купить за 200 тысяч рублей. Стоимость наиболее бюджетных загородных домов с участком раскрыли аналитики компании «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

С таким бюджетом, по данным экспертов, получится приобрести дачу в СНТ «Бруски» в 11 километрах от Егорьевская и в 90 километрах от МКАД. На участке в 6,5 соток расположен дом площадью 8 квадратных метров, в нем проведено электричество. В объявлении о продаже указано, что рядом с объектом есть грибные и ягодные места, а также пруд, в котором можно купаться.

Второе место среди дешевых дач занимает дом площадью 20 квадратных метров на участке в 5 соток, расположенный в 124 километрах от МКАД в Воскресенском районе Московской области. Владелец просит за этот вариант 220 тысяч рублей и обещает хороших соседей, техническую воду на участке, электричество по границе, а также возможность прописки.

Замыкает тройку лидеров дом на участке в 10 соток, расположенный в 140 километрах от МКАД в деревне Ивановской Шатурского района. За 250 тысяч рублей новый владелец этой дачи получит возможность круглогодичного подъезда к участку и близость к озерам Долгое и Великое.

В «Мире квартир» добавили, что жители Московского региона могут очень дешево приобрести дачи в соседних областях. Так, рядом со станцией Торопово в Ярославской области в 320 километрах от Москвы за 30 тысяч рублей продается дом площадью 50 квадратных метров на участке 6 соток. Кроме того, в Тверской области можно найти дома за 30-50 тысяч рублей вблизи леса и водоемов, пригодных для купания, с хорошей транспортной доступностью, отметили в компании.

Ранее россияне назвали причины беспокойства при покупке дачи. Главной из них оказалась степень развития инфраструктуры — ее отметили 58 процентов опрошенных. Еще 38 процентов переживают из-за качества дороги до дачи, 35 процентов — из-за стоимости дома, а 29 процентов опрошенных заботит риск возникновения пожара.