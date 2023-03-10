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12:06, 10 марта 2023Среда обитания

Россияне назвали причины беспокойства при покупке дачи

«Росгосстрах»: 58 процентов россиян при покупке дачи беспокоятся об инфраструктуре

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При покупке дач причиной беспокойства для большинства россиян считается степень развития инфраструктуры. К таким выводам в своем исследовании пришли эксперты компании «Росгосстрах». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,2 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. 58 процентов из них назвали причиной беспокойства инфраструктуру. 38 процентов переживают за качество дороги до дачи, 35 — за стоимость дома, а 29 процентов опрошенных заботит риск возникновения пожара.

Что касается покупки дачи, 42 процента из участников опроса готовы потратить на загородную недвижимость от трех до пяти миллионов рублей. 30 процентов готовы отдать до миллиона. При этом 56 процентов респондентов готовы заплатить за подобное владение от 5 до 10 миллионов рублей.

Ранее специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» выяснили, что в феврале 2023 года спрос на системы безопасности жилья в России вырос на 106 процентов. Динамику объяснили подготовкой к дачному сезону и сезону летних отпусков.

Нина Ташевская
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