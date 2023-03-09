Россияне бросились скупать один тип товаров

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на системы безопасности в России вырос на 106 процентов

В феврале 2023 года спрос на системы безопасности жилья в России вырос на 106 процентов. О том, что россияне фактически бросились скупать этот тип товаров, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За год интерес к подобным система меньше всего вырос в Ростове-на-Дону — динамика достигла 63 процента. В Москве и Воронеже спрос повысился на 70 и 72 процента соответственно. В Казани зафиксировали динамику в 96 процентов. В Новосибирске показатель вырос на 137 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 148 процентов.

Больше всего спрос на системы безопасности увеличился в Краснодаре — на 412 процентов. Чаще всего россияне интересовались в том числе датчиками движения, электромагнитными замками, детекторами освещенности. «Рост спроса может быть обусловлен подготовкой к дачному сезону и сезону летних отпусков. Как правило, в этот период правоохранители фиксируют значительный рост квартирных краж, так как хозяева подолгу отсутствуют дома», — объяснили в компании.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее всего покупать дачу в конце сезона — осенью. Эксперт уточнил, что в конце сезона владельцы заинтересованы продать участок быстрее.