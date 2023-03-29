Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:24, 29 марта 2023Наука и техника

Apple запустила сервис рассрочки

Apple запустила сервис рассрочки платежей Pay Later в США

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Платежный сервис Apple Pay Later заработал в США. О запуске сообщается на сайте Apple.

«Apple начнет приглашать избранных пользователей для доступа к предварительной версии Apple Pay Later», — заявили в компании. Представители фирмы отметили, что будут предоставлять доступ к системе рассрочки постепенно. На первом этапе воспользоваться Pay Later сможет ограниченное количество пользователей в США.

Сервис предлагает оплачивать различные товары, приобретаемые через Apple Pay, разбивая покупку на четыре платежа. Внести всю сумму за товар нужно будет в течение шести недель — в этом случае компания не будет начислять проценты и брать комиссию. В настоящий момент пользователи смогут подать заявку на кредит размером от 50 до 1000 долларов. Все действия с Pay Later осуществляются через приложение Wallet.

Сервис был анонсирован в середине 2022 года, его запуск неоднократно откладывался. По словам журналистов издания Appleinsider, по этой причине в корпорации решили запустить Pay Later в ограниченном режиме. Ожидается, что доступ для всех пользователей откроется в течение ближайших месяцев.

Ранее аналитики Counterpoint заявили, что компания Apple заняла 75 процентов на рынке премиальных смартфонов в 2022 году. На второй позиции оказалась Samsung, на третьей — Huawei.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Стилист назвала россиянкам устаревший тренд в вечерних образах
Звезда КВН назвал проблему современных комиков
Новосибирские ракетчики применили «Листву» на учениях
В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами
В России задумали ввести новый тип акций
Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Россией
Третье за две недели растерзанное тело нашли на улице российского города
Польша призвала Евросоюз ограничить импорт украинского зерна
Полковника обвинили в поставке неисправной аппаратуры для борьбы с БПЛА в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.