Apple запустила сервис рассрочки платежей Pay Later в США

Платежный сервис Apple Pay Later заработал в США. О запуске сообщается на сайте Apple.

«Apple начнет приглашать избранных пользователей для доступа к предварительной версии Apple Pay Later», — заявили в компании. Представители фирмы отметили, что будут предоставлять доступ к системе рассрочки постепенно. На первом этапе воспользоваться Pay Later сможет ограниченное количество пользователей в США.

Сервис предлагает оплачивать различные товары, приобретаемые через Apple Pay, разбивая покупку на четыре платежа. Внести всю сумму за товар нужно будет в течение шести недель — в этом случае компания не будет начислять проценты и брать комиссию. В настоящий момент пользователи смогут подать заявку на кредит размером от 50 до 1000 долларов. Все действия с Pay Later осуществляются через приложение Wallet.

Сервис был анонсирован в середине 2022 года, его запуск неоднократно откладывался. По словам журналистов издания Appleinsider, по этой причине в корпорации решили запустить Pay Later в ограниченном режиме. Ожидается, что доступ для всех пользователей откроется в течение ближайших месяцев.

Ранее аналитики Counterpoint заявили, что компания Apple заняла 75 процентов на рынке премиальных смартфонов в 2022 году. На второй позиции оказалась Samsung, на третьей — Huawei.