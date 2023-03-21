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18:57, 21 марта 2023Наука и техника

Apple возглавила рынок премиальных смартфонов

Counterpoint: Apple лидирует на рынке премиальных смартфонов с долей 75 процентов

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Компания Apple занимает 75 процентов на рынке премиальных смартфонов в 2022 году. Об этом сообщается в актуальном отчете агентства Counterpoint Research.

По словам специалистов, в 2021 году американская компания также занимала главенствующие позиции с 71 процентом рынка. В материале говорится, что сегмент премиум-класса вырос на 1 процент в годовом исчислении, впервые в истории обеспечив 55 процентов выручки мирового рынка смартфонов.

На второй позиции оказалась Samsung, которая получила долю 16 процентов — снижение составило 5 процентов. Huawei заняла третье место, получив долю 3 процента. На премиальном рынке продажи выросли на 6 процентов в годовом исчислении. По оценке экспертов, доля Apple могла бы вырасти еще больше, если бы не перебои с поставками iPhone 14 Pro и 14 Pro Max во время пикового праздничного сезона в 2022 году.

Специалисты Counterpoint спрогнозировали наращивание доли среди производителей Android-смартфонов в премиум-сегменте. Это связывают с появлением большего числа дорогих складных устройств.

В начале марта аналитики Counterpoint сообщили, что iPhone 13 стал самым продаваемым смартфоном 2022 года с долей 5 процентов. Также специалисты рассказали, что 8 из 10 самых продаваемых смартфонов в прошлом году принадлежат Apple.

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Андрей Ставицкий
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