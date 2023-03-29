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08:16, 29 марта 2023Мир

На Западе предупредили о мрачном исходе после решения Путина

Подполковник США Дэвис: ядерное оружие РФ в Белоруссии может стать катастрофой для Запада
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metze l/ Kremlin Pool / Globallookpress.com

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive предупредил о мрачном исходе для Запада после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

По мнению офицера, игнорирование этого факта может стать катастрофой в случае прямого столкновения с Россией.

«Игнорирование многомегатонного слона в комнате может привести к мрачному, потенциально катастрофическому исходу для Запада», — подчеркнул Дэвис.

Он отметил, что многие западные страны считают решение Путина пустой риторикой, однако такая позиция, по его мнению, является ошибочной. Подполковник заявил, что у Запада нет козыря, чтобы победить Россию, поэтому Москва навязывает свои правила игры, пользуясь этим преимуществом.

26 марта Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства указал, что решение не нарушает обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Марина Совина
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