В Уфе четверо россиян стали фигурантами дела о теракте из-за поджога релейного шкафа

В Уфе четверых россиян задержали за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, сейчас они находятся в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным следствия, приятели — 20-летний студент колледжа, полировщик камней, безработный и подросток — подожгли релейный шкаф на перегоне Карламан — Приуралье. Когда конструкция сгорела, сообщники решили поджечь второй шкаф возле станции Уршак. Они взяли горючее и инструменты, надели балаклавы и приехали на место. Однако воплотить задуманное в жизнь им не удалось — их остановили полицейские.

В отношении них возбудили дело по статье о теракте и подготовке к преступлению. Также они стали фигурантами дела об уничтожении имущества.

Ранее сообщалось, что в Петербурге студенту предъявили обвинение по делу о поджоге релейного шкафа возле АЗС.