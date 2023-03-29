Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:59, 29 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Группировка войск «Запад» сообщила об уничтожении четырех украинских ДРГ под Купянском

Фото: Clodagh Kilcoyne REFILE / Reuters

Военные российской группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом стало известно ТАСС от начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По его словам, в течение одного дня российские военные вскрыли и уничтожили четыре ДРГ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, силы группировки сорвали три переброски резервов в районе сел Масютовка и Гряниковка.

Зыбинский также рассказал, что артиллерия «Запада» уничтожила минометный расчет в районе Масютовки и склад боеприпасов ВСУ у села Берестовое. Как утверждает начальника пресс-центра, огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» были разбиты гаубица польского производства Crab и самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

26 марта Зыбинский сообщил об уничтожении «Западом» пяти украинских ДРГ на купянском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ
Москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео
Под Москвой 14-летнюю дочь и трех ее знакомых обвинили в убийстве матери
Власти Украины назвали «рукой Бога» выселение монахов из лавры
Валерия Меладзе попросили проверить на финансирование ВСУ
На Украине предупредили о желании Польши забрать западные территории
Рябков назвал инициативу США о трибунале по Украине «цацкой»
Стилист назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну
Суд наказал россиянина за оскорбление Путина
Поставлена под сомнение традиционная модель старения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.