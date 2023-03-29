Группировка войск «Запад» сообщила об уничтожении четырех украинских ДРГ под Купянском

Военные российской группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом стало известно ТАСС от начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По его словам, в течение одного дня российские военные вскрыли и уничтожили четыре ДРГ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, силы группировки сорвали три переброски резервов в районе сел Масютовка и Гряниковка.

Зыбинский также рассказал, что артиллерия «Запада» уничтожила минометный расчет в районе Масютовки и склад боеприпасов ВСУ у села Берестовое. Как утверждает начальника пресс-центра, огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» были разбиты гаубица польского производства Crab и самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

26 марта Зыбинский сообщил об уничтожении «Западом» пяти украинских ДРГ на купянском направлении.