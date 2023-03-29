Эд Ширан рассказал об отказе Jay-Z в записи совместного трека

Певец Эд Ширан рассказал, что рэпер Jay-Z отказал ему в записи совместного трека

Британский поп-певец Эд Ширан рассказал, что американский рэпер Jay-Z отказал ему в записи совместного трека. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Rolling Stone.

Исполнитель поведал, что прислал хип-хоп-артисту демозапись композиции под названием Shape of You, впоследствии ставшей хитом, с предложением добавить в нее куплет Jay-Z, однако рэпер отказал в совместной работе над песней.

«Я прислал ему песню, и он сказал: "Я не думаю, что этой песне нужен рэп-куплет". Он, скорее всего, был прав. У него очень хороший слух. Обычно он понимает такие вещи», — рассказал Ширан.

Затронув тему музыкальной индустрии в целом, поп-певец отметил, что не верит в существование различных жанров, так как сейчас успех композиции определяется плейлистами и подборками. Исполнитель добавил, что, по его мнению, современное поколение не всегда отличает хорошую музыку от плохой.

Ранее Эд Ширан объявил, что намерен работать над музыкальным альбомом, который выйдет после его смерти.