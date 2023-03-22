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15:39, 22 марта 2023Культура

Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом

Британский поп-певец Эд Ширан объявил о желании выпустить посмертный альбом
Эд Ширан

Эд Ширан. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Британский поп-певец Эд Ширан объявил, что намерен работать над музыкальным альбомом, который выйдет после его смерти. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на интервью артиста для издания The Rolling Stone.

32-летний Ширан заявил, что хочет сделать эту работу идеальной и будет периодически добавлять в нее новые композиции. Он подчеркнул, что до конца жизни собирается создать еще как минимум пять релизов в придачу к пяти уже существующим. О выпуске посмертной пластинки он напишет в завещании.

В том же интервью изданию The Rolling Stone Эд Ширан рассказал о суицидальных мыслях, которые появились у него после смерти друзей. Исполнитель поведал, что впал в депрессию после того, как его лучший друг, предприниматель Джамал Эдвардс, скончался от остановки сердца из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ в 2022 году.

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Сергей Равин
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