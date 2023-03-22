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12:40, 22 марта 2023Культура

Эд Ширан признался в появлении суицидальных мыслей после смерти друзей

Певец Эд Ширан рассказал, что не хотел жить и впал в депрессию после смерти друзей

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британский певец Эд Ширан в интервью изданию The Rolling Stone рассказал о суицидальных мыслях, которые появились у него после смерти друзей.

Исполнитель поведал, что впал в депрессию после того, как его лучший друг, предприниматель Джамал Эдвардс, скончался от остановки сердца из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ в 2022 году. Через месяц после трагедии Ширан узнал о потере своего второго близкого друга, австралийского крикетчика Шейна Уорна, причиной смерти которого стал инфаркт миокарда.

«В моей жизни всегда были настоящие провалы. Я чувствовал, что больше не хочу жить. Я впал в депрессию, что было эгоистичным, учитывая, что я отец двоих детей. За это мне неловко», — признался музыкант.

Супруга артиста Черри Сиборн посоветовала ему обратиться к психотерапевту, который помог звезде справиться с суицидальными мыслями. «Люди думают, что это странно — нанять психотерапевта в Англии. Я думаю, очень полезно иметь возможность поговорить с кем-то и просто выговориться, не чувствуя себя виноватым из-за этого», — отметил певец.

По словам исполнителя, смерть его лучшего друга побудила его прекратить употреблять наркотические вещества. Ширан добавил, что также перестал пить спиртное в больших количествах.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный мини-сериал под названием The Sum of It All («Все это в сумме»), посвященный жизни и творчеству Эда Ширана.

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Анастасия Астахова
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