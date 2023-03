Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал

Disney выпустит мини-сериал, посвященный жизни британского певца Эда Ширана

Стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный мини-сериал под названием The Sum of It All («Все это в сумме»), посвященный жизни и творчеству британского певца Эда Ширана. Об этом сообщает Variety.

Проект, состоящий из четырех эпизодов, выйдет на платформе 3 мая. В нем будут показаны кадры из личного архива музыканта, ранее не опубликованные в сети, а также новые интервью с ним и его семьей.

В документальном сериале создатели расскажут о пройденном пути ребенка, страдающего заиканием, до музыканта, собирающего стадионы. Премьера проекта состоится за два дня до релиза шестого студийного альбома Ширана под названием «-». Пластинка стала пятой частью «математических» альбомов артиста.

«Я всегда был очень осторожен в разговорах о личной жизни. Единственный документальный фильм, который я когда-либо снимал, был посвящен тому, как я пишу песни. Disney предложил мне снять документальный фильм из четырех частей, и мне показалось, что пришло время открыть дверь и впустить в мою жизнь людей. Надеюсь, им понравится», — сказал Ширан.

Ранее артист заявил, что у его жены Черри Сиборн обнаружили опухоль, когда она была беременна вторым ребенком.