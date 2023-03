Эд Ширан рассказал об опухоли у его жены Черри во время беременности

Певец Эд Ширан заявил, что во время беременности у его супруги Черри обнаружили опухоль

Британский исполнитель Эд Ширан заявил, что у его жены Черри Сиборн обнаружили опухоль, когда она была беременна вторым ребенком. Артист поделился этой новостью в ходе интервью для The Independent.

Рассказывая о своем грядущем альбоме Subtract, 32-летний певец отметил, что ряд событий повлиял на его создание. «В начале 2022 года многое изменило мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству. Написание песен — моя терапия. Это помогает мне разобраться в своих чувствах», — подчеркнул Ширан.

Он добавил, что в то время потерял своего лучшего друга и судился из-за авторских прав. Среди прочего его супруге во время беременности сказали, что у нее обнаружили опухоль.

У певца двое детей от жены Сиборн. Дочь пары Лира родилась в 2020 году. О рождении второго ребенка пара объявила в мае 2022 года.

В сентябре 2022 года стало известно, что Эда Ширана обвинили в плагиате из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой якобы были заимствованы из композиции 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. С Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов.