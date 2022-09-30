Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

С Эда Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов за плагиат

NY Post: с музыканта Эда Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов за плагиат
Эд Ширан

Эд Ширан. Фото: Henry Nicholls / Reuters

На британского исполнителя Эда Ширана подали в суд. Об этом пишет NY Post.

Музыканта обвиняют в плагиате из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой якобы были заимствованы из трека 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. Как уточняет издание, иск предъявила компания Structured Asset Sales, частично обладающая правами на композицию. С Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов.

Судебное заседание состоится в Федеральном суде Манхэттена, дата пока не назначена.

Адвокаты Ширана ранее заявляли, что некоторые элементы песен, которые звучат идентично в разных композициях, использовались повсеместно в определенный период времени.

В августе иск на один миллион долларов за плагиат предъявили певице Тейлор Свифт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Оценен объем утечек газа из «Северного потока»
Universal представит новую часть франшизы «Американский пирог»
Синоптик пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели
Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина
Церемония присоединения территорий завершилась скандированием слова «Россия»
Российские туристы понадеялись пересечь финскую границу «на авось»
МИД Латвии вызвал посла России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.