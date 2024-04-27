Россиян предупредили об уголовной ответственности после атаки 66 БПЛА по Кубани

Краснодарский чиновник Гузев заявил о запрете публиковать последствия атак БПЛА

Публикация данных о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе снимков обломков дронов, а также видео работы военных, может привести к уголовной ответственности. Об этом после попытки атаки 66 БПЛА по Кубани в своем Telegram-канале предупредил глава Кущевского района Краснодарского края Илья Гузев.

Чиновник заявил россиянам, что им необходимо соблюдать «информационную гигиену», подразумевая запрет таких публикаций, а также продублировал пост оперштаба региона от 2023 года, в котором говорилось, что подобные посты могут повлечь повторные атаки по военным и гражданским объектам.

Отдельно Гузев заявил, что попытка террористической атаки по району была отражена и военные сработали слаженно. «Разрушений среди гражданской инфраструктуры и пострадавших нет», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, атака БПЛА началась около трех часов утра 27 апреля и длилась полтора часа. Первые беспилотники — их было более 10 штук — направлялись в сторону военного аэродрома. Никто, по предварительным данным, не пострадал.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, подчеркивал глава государства.