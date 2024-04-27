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10:47, 27 апреля 2024Культура

Муцениеце прокомментировала победу в суде над экс-супругом Прилучным

Муцениеце пристыдила экс-супруга Прилучного после победы в суде по алиментам

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Российская актриса Агата Муцениеце прокомментировала победу в суде над бывшим супругом, артистом Павлом Прилучным, которого инстанция обязала выплачивать алименты на двоих общих детей пары. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка назвала результаты решения суда «красивой победой».

«Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — подчеркнула Муцениеце.

Актриса также указала, что в России существует ужасающая тенденция, по которой мужчины после развода «скидывают все» на плечи бывших жен и финансово, и морально.

Она призвала женщин не бояться защищать свои права, а также права своих детей и требовать помощи по закону.

Ранее сообщалось, что Муцениеце через суд добилась выплаты алиментов от Прилучного на двоих их детей. Инстанция частично удовлетворила иск актрисы. Известно, что гонорар звезды сериала «Мажор» за один съемочный день составляет 500 тысяч рублей.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016 году — дочь Мия. В 2020-м актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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