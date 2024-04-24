Муцениеце через суд добилась выплаты алиментов от Прилучного на сына и дочь

Российская актриса Агата Муцениеце через суд добилась выплаты алиментов от бывшего супруга, артиста Павла Прилучного, на двоих их общих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артистка требовала от экс-супруга отдавать 30 процентов своей прибыли на содержание дочери и сына до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После этого алименты будут снижены на 25 процентов, их Прилучный будет выплачивать до совершеннолетия дочери Мии, которой исполнится 18 в 2034-м.

По данным издания, суд частично удовлетворил иск Муцениеце. Известно, что гонорар звезды сериала «Мажор» за один съемочный день составляет 500 тысяч рублей.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016 году — дочь Мия. В 2020-м актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод. После этого Муцениеце стала владелицей четырехкомнатной квартиры в Москве. Весной прошлого года звезда «Мажора» стал отцом в третий раз — его вторая супруга Зепюр Брутян родила сына. После этого артист признавался, что ему приходится работать в три раза больше.

Ранее Прилучный рассказал, как относится к бывшей жене.