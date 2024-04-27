Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:44, 27 апреля 2024Наука и техника

НАСА официально утвердило отправку вертолета на Титан

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан

Фото: NASA/Johns Hopkins APL

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отправка беспилотного вертолета к спутнику Сатурна должна состояться в июле 2028 года. Общая стоимость программы составляет 3,35 миллиарда долларов, включая затраты на запуск и последующую поддержку. Из них на Dragonfly в 2025 году планируется потратить 434,6 миллиона долларов.

Издание отмечает, что из-за инфляции стоимость программы выросла почти в два раза. При этом ракету для запуска Dragonfly планируется выбрать в конце текущего года.

В феврале в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, сообщалось, что подземный океан крупнейшего спутника Сатурна — Титана, — скорее всего, является непригодной для возникновения жизни средой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      В одной стране впервые откроют дилерский центр «АвтоВАЗа»

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

      В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

      Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

      Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

      Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

      Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

      Появилось новое видео взрыва на атакованной десятками беспилотников Кубани

      В Британии заявили о посланном Россией сигнале странам Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше