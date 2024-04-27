НАСА официально утвердило отправку вертолета на Титан

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отправка беспилотного вертолета к спутнику Сатурна должна состояться в июле 2028 года. Общая стоимость программы составляет 3,35 миллиарда долларов, включая затраты на запуск и последующую поддержку. Из них на Dragonfly в 2025 году планируется потратить 434,6 миллиона долларов.

Издание отмечает, что из-за инфляции стоимость программы выросла почти в два раза. При этом ракету для запуска Dragonfly планируется выбрать в конце текущего года.

В феврале в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, сообщалось, что подземный океан крупнейшего спутника Сатурна — Титана, — скорее всего, является непригодной для возникновения жизни средой.