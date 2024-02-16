Раскрыта пригодность океана спутника Сатурна для жизни

Astrobiology: океан Титана непригоден для возникновения жизни

Астробиологи раскрыли, что подземный океан крупнейшего спутника Сатурна — Титана — скорее всего, является непригодной для возникновения жизни средой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

Новое исследование указывает на низкую вероятность существования живых организмов во внешней части Солнечной системы, где расположены Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Ученые оценили количество органических молекул, которые могли быть перенесены с богатой органикой поверхности Титана в подземный океан через удары космическими телами.

Оказалось, что масса органики, передаваемой таким образом, составляет не более 7500 килограмма простейшей аминокислоты глицина в год. При этом объем подземного океана на Титане в 12 раз превышает объем Мирового океана на Земле. Другие ледяные миры (например, спутники Юпитера Европа и Ганимед и спутник Сатурна Энцелад) почти не имеют углерода на своей поверхности, и неясно, сколько углерода может выделяться из их недр.

Хотя результаты исследования пессимистичны в отношении обитаемости поверхностного океана Титана, вблизи поверхности Титана существуют пребиотические среды, которые можно исследовать с помощью инструментов на Dragonfly — космического корабля НАСА, чей полет на поверхность спутника запланирован на 2028 год.