Россиянин хотел припугнуть знакомого ружьем и случайно расправился с ним

В Чечне мужчина случайно убил знакомого из ружья и закопал его в лесу

В Чечне мужчина хотел отпугнуть шакалов ночью, но случайно расправился со знакомым, выстрелив в него из ружья. Об этом сообщает Mash Gor в своем Telegram-канале.

Стрелок сам признался правоохранителям в совершенном преступлении спустя два дня. Он рассказал, что происшествие произошло ночью. В это время он возвращался домой от брата. С собой у мужчины было ружье, чтобы отпугивать шакалов. Придя домой, он услышал во дворе голос знакомого. Тот ругался и позвал мужчину на разговор. Между ними произошел конфликт. Тогда фигурант решил припугнуть оппонента и выстрелил из ружья в темноту. В результате пуля попала в знакомого, и он не выжил. Стрелок испугался и вернулся к брату, где рассказал о произошедшем. Родственник посоветовал ему закопать пострадавшего в лесу и отговорил идти в полицию. После этого тело потерпевшего закопали и рядом с захоронением забыли телефон.

Ранее сообщалось, что в Магасе суд арестовал 59-летнего местного жителя за расправу над мужчиной, который случайно ранил в ногу его сына из охотничьего ружья.