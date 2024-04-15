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20:41, 15 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин случайно выстрелил из ружья в ногу чужого сына и получил ножом в грудь

В Ингушетии арестовали мужчину за убийство местного жителя, ранившего его сына

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Магасе суд арестовал 59-летнего местного жителя за расправу над мужчиной, который случайно ранил в ногу его сына из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Ингушетия.

Как установил суд, преступление произошло 12 апреля. Тогда арестованный увидел, как 42-летний мужчина ранил его сына в ногу из охотничьего ружья. После этого фигурант ударил стрелка ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы. От полученного ранения он не выжил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Зеленогорске 53-летний местный житель выстрелил в супругу из ружья во время сборов на охоту.

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      Анна Габай
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