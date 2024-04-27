Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении инфраструктуры после обстрела

«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры на Украине

Украинская государственная корпорация «Нафтогаз» в своем официальном Telegram-канале сообщила о повреждении объектов газовой инфраструктуры после обстрела.

«К счастью, никто не пострадал. Атака не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам Группы», — отметили в корпорации.

Уточняется, что сотрудники компании и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попадания.

Ранее на Украине сообщили о серьезном повреждении оборудования на четырех ТЭС в ночь на 27 апреля. В энергохолдинге ДТЭК рассказали, что на предприятиях специалисты пытаются ликвидировать последствия.