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12:49, 29 марта 2023Силовые структуры

Врио замгубернатора Брянской области задержали за получение взяток

Врио замгубернатора Брянской области задержали за получение взяток в особо крупном размере

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правоохранители задержали врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову, подозреваемую в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Ей вменяют получение взяток в особо крупном размере.

Подробности дела пока не раскрываются. По предварительным данным, сейчас чиновница находится в управлении областной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина арестовали за получение взяток.

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Елизавета Новикова
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