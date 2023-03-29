Врио замгубернатора Брянской области задержали за получение взяток в особо крупном размере

Правоохранители задержали врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову, подозреваемую в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Ей вменяют получение взяток в особо крупном размере.

Подробности дела пока не раскрываются. По предварительным данным, сейчас чиновница находится в управлении областной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина арестовали за получение взяток.