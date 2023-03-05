Бывшего вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина арестовали за получение взяток

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина арестовали за получение взяток, об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале. Уточняется, что Октябрьский суд принял решение оставить фигуранта под стражей до 2 мая.

Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области (по взаимодействию со СМИ) полковник юстиции Мария Добрынина, Следственный комитет предъявил бывшему вице-губернатору обвинение с совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).

Москвин являлся заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и председателем Наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО». Уточняется, что в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что он получил взятки на сумму не менее 8,5 миллиона рублей.

Ранее, 3 марта, стало известно, что бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина задержали за коррупцию. В доме чиновника в Сертолово прошли обыски.

