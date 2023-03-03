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15:35, 3 марта 2023Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора Ленобласти задержали за многомиллионную взятку

Бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина задержали за взятку в 6,5 миллиона рублей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина задержали за коррупцию. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, чиновник контролировал стройки школ, больниц и домов. Отмечается, что задержали его за получение взятки в размере 6,5 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 УК РФ.

В доме чиновника в Сертолово прошли обыски. Все это произошло после задержания 2 марта бывшего главы Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

Ранее стало известно, что суд приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы бывшего главу департамента сельского хозяйства Брянской области за получение взяток на сумму 2,5 миллиона рублей.

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Екатерина Власова
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