Бывший глава департамента сельского хозяйства Брянской области осужден за взятки

Экс-глава департамента сельского хозяйства Брянской области получил 8 лет за взятки

Суд приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы бывшего главу департамента сельского хозяйства Брянской области за получение взяток на сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России.

Экс-чиновник признан виновным в двух эпизодах коррупции. У него конфискованы деньги в размере полученного подношения. Также он оштрафован на 1,5 миллиона рублей и лишен права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года после отбытия наказания.

Следствие и суд установили, что директор департамента получил от представителей коммерческих компаний незаконное вознаграждение за обеспечение победы в электронном аукционе и заключение госконтрактов на оказание услуг по подготовке сельскохозяйственных выставок в регионе в 2019-м и 2021 году.