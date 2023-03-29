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18:56, 29 марта 2023Мир

ЕС поддержит из бюджета производство боеприпасов для Украины

Глава ЕК заявила, что ЕС поддержит из бюджета производство боеприпасов для Украины

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует из бюджета поддержать наращивание производства боеприпасов для поставок Украине. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Чиновница подчеркнула, что объединение должно помощь оборонной промышленности повысить производство снарядов. «Это значит, что нужно расширять производственные мощности, усиливать цепочки поставок, поддерживать возобновление работы существующих производственных площадок», — уточнила она.

Фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз вложит два миллиарда евро из Европейского фонда мира для обеспечения поставок боеприпасов Киеву. «Они пойдут из существующих запасов или будут приобретены в рамках совместных закупок», — пояснила она.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (АМР США) за 11 месяцев получило 178 сигналов о коррупции при освоении помощи, выделенной Украине. При этом на данный момент серьезных уголовных выводов, связанных с помощью АМР США Киеву, нет.

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Виктория Кондратьева
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