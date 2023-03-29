В российском городе автобус сбил мальчика на электросамокате и попал на видео

В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил 14-летнего мальчика на электросамокате

В центре Екатеринбурга пассажирский автобус сбил 14-летнего мальчика на электросамокате. Происшествие попало на видео, которое опубликовала региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером 28 марта в районе улиц Малышева и 8 Марта. На кадрах видно, как подросток, не сходя с самоката, начинает пересекать дорогу по регулируемому переходу, а остальные пешеходы стоят на месте. В это время со стороны перекрестка выезжает пассажирский автобус и сбивает мальчика.

В ГИБДД подчеркнули, что водитель автобуса проехал перекресток на зеленый сигнал светофора, в то время как школьник пересекал проезжую часть на запрещающий красный. В результате мальчика доставили в больницу с ушибами.

Это уже не первое ДТП с участием электросамоката в 2023 году. Ранее в Краснодарском крае две девочки на одном самокате врезались в движущийся автомобиль, после чего бросили транспортное средство и убежали. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Как сообщили в МВД, в результате одна из школьниц была госпитализирована со рваными ранами лица.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час, а масса такого электротранспорта не должна превышать 35 килограммов. Для пересечения дороги по переходу владельцев устройств обязали спешиваться.