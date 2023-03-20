Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 20 марта 2023Россия

Российские дети на самокате врезались в движущийся автомобиль и попали на видео

Под Краснодаром дети на электросамокате врезались в движущуюся машину и попали на видео

В городе Абинск Краснодарского края дети на электросамокате врезались в движущийся автомобиль. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, запись публикует пресс-служба регионального управления МВД в Telegram.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. На кадрах видно, как два ребенка едут по дороге на одном самокате, а затем врезаются в машину, выезжающую из двора. При столкновении один из них падает, но быстро поднимается на ноги. Дети бросают самокат и убегают, когда водитель открывает дверь автомобиля.

В ведомстве уточнили, что на самокате передвигались две девятилетние девочки. Известно, что после случившегося одна из них была госпитализирована с рваными ранами лица.

Полицейские установили, что мощность электросамоката, о котором идет речь, превышает 250 киловатт, из-за чего он приравнивается к мототранспорту, для управления которым необходимо наличие водительского удостоверения. Материалы дела будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы. Лицо, передавшее электросамокат ребенку, привлекут к ответственности.

В октябре 2022 года правительство внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час. Движение этих средств стало регулироваться специальными дорожными знаками, а пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом.

Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС
«Одноклассники» объявили о запуске эксклюзивного шоу
В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином
The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами
Описана роль Китая в урегулировании украинского конфликта
В России назвали дефицитные марки автомобилей
Новостройки в России стали дешевле
Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов
37-летняя женщина захлебнулась в бассейне в центре Петербурга
Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.