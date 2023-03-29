Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 29 марта 2023Мир

В Турции предрекли неминуемый крах США

Yeni Safak сравнила США с Римской империей и предрекла ей неминуемый крах

Фото: Unsplash

США возомнили себя «Американской империей», однако им грозит крах, как и Древнему Риму. С таким мнением выступил обозреватель газеты из Турции Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

Журналист отметил, что в последнее время многие американские авторы сравнили США с Римской империей. В подобных статьях отмечается, что Вашингтон идет по пути империи, а не республики, и повторяет судьбу Рима. Поэтому Мурадоглу предрек неминуемый крах США.

Материалы по теме:
50 лет назад СССР и США решили положить конец вражде и угрозе ядерной войны. Почему мир так и не наступил?
50 лет назад СССР и США решили положить конец вражде и угрозе ядерной войны.Почему мир так и не наступил?
29 мая 2022
Без мирового господства. Нобелевский лауреат усомнился в могуществе США
Без мирового господства.Нобелевский лауреат усомнился в могуществе США
24 июня 2022

Мурадоглу добавил, что через 20 лет вторжения в Ирак американские политики «нисколько не сожалеют» о своих решениях. По его мнению, Вашингтон искал оправдание для своих решений, поэтому они обвинили страну в наличии оружия массового поражения. Кроме того, Ирак пострадал от «мира», который хотели привнести в страну США. Аналогичные события произошли и в Афганистане.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предрек стране новую Великую депрессию. «В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам объяснили условия программы добровольных сбережений
В Турции предрекли неминуемый крах США
Российские военные в зоне проведения СВО получили уже сотни новейших танков
Один из крупнейших в мире поставщиков прекратит экспорт зерна из России
В США решили продать бывший дом Кеннеди
Кендалл Дженнер снялась в прозрачном платье без нижнего белья
В сети появилось видео инструктажа Байдена
Индийская авиакомпания объяснила полеты над Россией фразой «так дуют ветры»
Уличное объявление ребенка умилило жителей Подмосковья
Россиянам назвали условие для увеличения пособий на детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.