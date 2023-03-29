В Турции предрекли неминуемый крах США

Yeni Safak сравнила США с Римской империей и предрекла ей неминуемый крах

США возомнили себя «Американской империей», однако им грозит крах, как и Древнему Риму. С таким мнением выступил обозреватель газеты из Турции Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

Журналист отметил, что в последнее время многие американские авторы сравнили США с Римской империей. В подобных статьях отмечается, что Вашингтон идет по пути империи, а не республики, и повторяет судьбу Рима. Поэтому Мурадоглу предрек неминуемый крах США.

Мурадоглу добавил, что через 20 лет вторжения в Ирак американские политики «нисколько не сожалеют» о своих решениях. По его мнению, Вашингтон искал оправдание для своих решений, поэтому они обвинили страну в наличии оружия массового поражения. Кроме того, Ирак пострадал от «мира», который хотели привнести в страну США. Аналогичные события произошли и в Афганистане.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предрек стране новую Великую депрессию. «В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — подчеркнул он.