Трамп предрек США новую Великую депрессию

Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скоро столкнутся с новой Великой депрессией

США скоро столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за недальновидной политики действующего американского президента Джо Байдена, в экономике страны уже наблюдаются большие проблемы. Такую оценку в публикации на Truth Social дал бывший президент США Дональд Трамп.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой (...), Джо Байден станет Гербертом Гувером (президент США с 1929 по 1933 год — прим. "Ленты.ру") нашего времени. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — заявил Трамп.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. При этом издание Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.